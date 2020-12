FR: Rast broja novozaraženih, stiže 1,16 miliona vakcina

Dnevnik pre 51 minuta | Tanjug

PARIZ: U Francuskoj je u poslednja 24 sata potvrđeno 17.615 novih slučajeva korona virusa što je čak 6.000 više nego prethodnog dana.

U istom periodu umrlo je 289 pacijenata, prenosi Rojters. Francuska je danas okončala nacionalni karantin i zamenila ga merom policijskog časa. Ranije danas, francuski premijer Žan Kasteks je rekao pred parlamentom da očekuje da će ta zemlja dobiti prvih 1.160.000 doza Fajzerove vakcine do 30. decembra. On je dodao da će do 5. ili 6. januara stići još 677.000 vakcina i još 1.600.000 vakcina u februaru, preneo je Rojters. Dodao je i da bi kampanja vakcinacije