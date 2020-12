Mali: Ukupan paket pomoći za privredu iznosi više od 700 milijardi dinara

N1 Info pre 2 sata | FoNet

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti kovid-19, izazvane virusom SARS-CoV-2, odnosi na produženje roka važenja garantne šeme za još šest meseci.

On je rekao da se Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi, bankama omogućava da do 31. decembra 2020. godine odobre do dve milijarde evra povoljnih kredita privredi, ali da predmetni limit neće biti ostvaren u predviđenom roku. "Do kraja novembra odobreno je oko 20.000 kredita i isplaćeno 1,48 milijarde evra. Zakon koji je pred vama odnosi se na produženje roka važenja garantne šeme za još šest meseci. Definisali smo dve milijarde evra za