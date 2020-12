“Cene PCR testa povećane da bi se napunila državna kasa”

Nova pre 2 sata | Autor:Jelena Bulajić

Povećanje cene testova dokaz je da je između punjenja državne kase i brige o zdravlju stanovništva, preovladalo ono prvo, ocenio je novinar Ivan Protić.

Ta odluka doneta je sa stanovista da se što pre napuni državna kasa koja je prazna, naveo je on. Protić smatra da će bez čvrstog zatvaranja u Srbiji doći do povećanja broja obolelih od koronavirusa. “Pokazali smo, počevši od sahrane patrijarha, da građani nisu baš previše raspoloženi da poštuju mere, kriva je i vlast koja je uvodila te mere ad hoc, ishitreno, zakasnelo, loše, često sa političkim konotacijama… Trebalo bi pojačati to zatvaranje na neki način jer