Saša P. Planirao zločin? Zvao Milenine koleginice, rekao da je umrla u snu, pre par dana se opraštao od prijatelja!

Večernje novosti pre 2 sata | J. ĆOSIN

SAŠA P. (51) iz Aleksinca ubio je večeras bivšu suprugu Milenu (44), a zatim presudio sebi.

Kako pričaju njihovi najbliži, po svemu sudeći motiv za zločin bila je ljubomor,a jer on nije mogao da preboli da su se razveli. Svi su u šoku, a koleginice ubijene žene se plaše da je Saša imao nameru da je ubije! Naime, on je pre nekoliko dana počeo da se ponaša čudno. -Nedavno je izmislio da je umrla u snu i javio firmi. A onda je pre par dana preko telefona počeo da se oprašta od prijatelja, kao da je dobro isplanirao da uradi to što je uradio - kažu užasnute