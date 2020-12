Zimonjić iznenađen smenom: Imao sam želju da nastavim sa radom, igrači su sa tim bili upoznati

Večernje novosti pre 48 minuta | Novosti online

NENAD Zimonjić nije više selektor teniske reprezentacije Srbije. On je istakao da je iznenađen tom odlukom.

- Veoma sam iznenađen odlukom igrača da me smene sa mesta selektora Dejvis kup tima Srbije - izjavio je dosadašnji selektor Nenad Zimonjić. Njega je na tom mestu nasledio Viktor Troicki. - Imao sam želju da nastavim sa radom na toj poziciji, sa čime su igrači bili upoznati, kao i sa rokovima za prijavu novih kandidata na javni konkurs", napisao je Zimonjić na Tviteru. On je u opširnoj objavi do detalja napisao kako je došlo do toga da prvo bude jedini kandidat, a