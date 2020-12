Makron: Moje zaražavanje posledica nemara i loše sreće (VIDEO)

Danas pre 19 minuta | Piše: Beta/AP

Francuski predsednik Emanuel Makron je danas rekao da je njegovo zaražavanje korona virusom posledica nemara i loše sreće, nakon kritika da se ponašao nemarno protekle nedelje rukujući se s ljudima i učestvujući na grupnim ručkovima i večerama.

On je u video obraćanju rekao da to što se zarazio pokazuje da niko nije nedodirljiv jer je bio „veoma zaštićen i pažljiv“. „Uprkos svemu to što sam se zarazio je nesumnjivo, trenutak nemara, ali i trenutak loše sreće“, rekao je on. Makron ima temperaturu, kašalj i oseća umor, a u izolaciji je u predsedničkoj rezidenciji La Lantern u Versaju. „Dobro sam“, naveo je Makron i rekao da će biti potpuno transparentan o razvoju simptoma bolesti. pic.twitter.com/MrfTQXpRBW