Danas u nižim predelima oblačno, na planinama sunčano

U Srbiji će ujutru u nižim predelima biti oblačno sa maglom, koja će se u Vojvodini i Timočkoj Krajini, zadržati tokom celog dana, dok će u brdsko-planinskim predelima biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do tri stepena, najviša dnevna od tri na severu do 10 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu će danas posle maglovitog jutra biti oblačno vreme, dok se uveče i tokom noći očekuje ponovo formiranje magle. Vetar slab južni i jugoistočni. Najniža temperatura od nula do dva stepena, najviša dnevna oko pet stepeni. ***