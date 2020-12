Holandija zabranila letove iz Britanije zbog rizika od novog soja koronavirusa

N1 Info pre 4 sati | Hina N1 Zagreb

Holandija je u nedelju rano ujutro zabranila letove koji dolaze iz Velike Britanije nakon otkrića novog soja koronavirusa.

Zabrana stupa na snagu odmah i na snazi je do 1. januara, saopštila je vlada. Holandski Nacionalni institut za javno zdravstvo i okolinu (RIVM) preporučio je ograničavanje unošenja ovog soja virusa iz Britanije što je više moguće i to kontrolom putničkog kretanja, što je dovelo do vladine zabrane vazdušnog saobraćaja. Soj virusa koji je opisan u Velikoj Britaniji već je identifikovan u nasumičnom uzorku u Holandiji početkom decembra, dodaje se u saopštenju vlade.