Zatvorena biračka mesta na izborima u Mostaru, srpskim posmatračima onemogućen ulazak na biračka mesta

RTV pre 17 minuta | Tanjug, FoNet

MOSTAR - Biračka mesta zatvorena su večeras u 19 sati u Mostaru, gde su posle 12 godina održani izbori za 35 odbornika Gradskog veća, na kojima učestvuje i koalicija srpskih stranaka iz BiH na listi "Zajedno za naš Mostar".

Na lokalnim izorima u Mostaru, koji se održavaju danas nakon 12 godina, do 16 sati je glasalo više od 40 odsto birača. Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine, do 16 sati je na redovnim biračkim mestima glasalo 38.692 birača, odnosno njih 40,32 odsto. Podsetimo da je izlaznost do 11 sati iznosila 16,97 odsto, preneo je Klix. CIK BiH: Ukupna izlaznost na izborima u Mostaru 55 odsto Odziv birača na redovnim biračkim mestima na današnjim