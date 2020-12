Zastrašujuće brojke u Americi: Od korone premine jedna osoba na svake 33 sekunde

Večernje novosti pre 10 minuta | Novosti online

JEDNA osoba u SAD umre svake 33 sekunde od kovida 19, piše "Vašington post".

Autor navodi da se do 2. januara može očekivati čak 3.900 smrtnih ishoda dnevno ili 2.600 dnevno do kraja mjeseca. - Od 12. septembra, broj novih slučajeva počeo je da se povećava, i to sa oko 34.000 novih slučajeva dnevno na više od 219.000 u ovom trenutku. Broj smrtnih slučajeva od kovida 19 se povećao sa 728 na skoro 2.600 dnevno - navodi list. Dalje se dodaje da se teško oduprijeti osjećaju da rastući broj umrlih na dnevnom nivou predstavlja tragediju svjetskih