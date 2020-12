Džonson: Makron bi da zatvorenu granicu reši za par sati

Blic pre 2 sata

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da francuski predsednik Emanuel Makron želi da se pitanje zatvaranja granica zbog novog soja korona vrusa ''reši u roku od nekoliko sati'' "Razgovor s francuskim predsednikom bio je sjajan.

On je naglasio da želi da se to reši, da tako kažem, u roku od narednih nekoliko sati", rekao je Džonson, preneo je Bi-Bi-Si. Džonson je dodao da će timovi dve zemlje raditi na tome koliko god mogu i da bi bilo odlično ako bude rezultata. ''Učinićemo to što brže možemo", poručio je Džonson. Više od 40 zemalja privremeno je obustavilo letove sa Ujedinjenim Kraljevstvom zbog brzog širenja novog soja korona virusa u toj zemlji. Francuska je zatvorila granicu sa