Politička kriza na: KiM Hoti traži usvajanje budžeta pre raspuštanja Skupštine, Kurti želi izbore što pre

Blic pre 1 sat

Premijer privremenih kosovskih institucija Avdulah Hoti izjavio je danas da Skupštinu ne treba raspustiti pre nego što se usvoji predlog zakona za narednu godinu.

On je to rekao tokom video sastanka sa poslovnom zajednicom na KiM, a nakon što je Ustavni sud doneo odluku kojom su on i njegova vlada proglašeni nelegalnim, prenosi "Koha". - Složili smo se da je budžet preduslov za stvaranje novog paketa i sprovođenje mera za ekonomski oporavak, odnosno podršku preduzećima pogođenim pandemijom kovid-19 - napisao je Hoti u poruci. Ustavni sud odlučio je juče po zahtevu Pokreta "Samoopredeljenje" da je glas poslanika iz aškalijske