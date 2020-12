Prognoza: Tri godišnja doba narednih dana

Nova pre 1 sat | Autor:Božica Luković

Dok će u Srbiji danas biti tipično jesenje oblačno i kišovito vreme, sa maglovitim jutrom, u sredu i četvrtak čeka nas porast temperature koji će nas kratko podsetiti na proleće, a za vikend su moguće snežne padavine, što i odgovara godišnjem dobu u koje smo upravo ušli - zimi.

Vetar će danas biti slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od -1 do 4 stepena, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 4 stepena. I u Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, kasnije posle podne i uveče u pojedinim delovima je moguća slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 4 stepena,