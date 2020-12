Srbin kao da je s druge planete! Nemanja Nedović se tako razgoropadio, da je ispisao istoriju u Evroligi! /video/

Blic sport pre 5 sati

Naš reprezentativac je zablistao na retko viđen način u elitnoj evropskoj košarci.

Jer, ne uspeva se u njoj često da se dođe do indeksa korisnosti od 45. A je baš to uradio u dresu Panatinaikosa, jer je u porazu od Makabija (89:81) u Tel Avivu ubacio "ponosu Izreala" čak 39 poena, šutirao pritom 7/9 za dva, trojke 7/13, a imao i šest asistencija, te dva skoka i dve osvojene lopte. Sve to - za nepunih 30 minuta na parketu. Na žalost po njega i ekipu iz grčke prestonice, to nije bilo dovoljno da se nadoknadi veliki deficit iz prve deonice (21:12),