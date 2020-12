Đukanović: Protiv sam uvođenja sudokratije

Danas pre 52 minuta | Piše: Beta

Poslanici vladajuće većine u Skupštini Srbije založili se da parlament i dalje bira sudije Poslanici vladajuće koalicije u Skupštini Srbije tokom rasprave o izboru članova Visokog saveta sudstva iz redova sudije založili su se za to da parlament i ubuduće bira sudije i usprotivili se najavljenim promenama Ustava kojim bi to trebalo da bude onemogućeno.

Ocenjeno je da Skupština, kao predstavnik naroda treba da bira sudije, a ne sudije da biraju same sebe, jer bi to dovelo do sudokrarije, ili države u državi, što nije dobro. „U ovoj zemlji ne postoji politički pritisak na pravosuđe. Najveći pritisak dolazi iz privrede i tajkuna i sve časne sudije će vam to reći. Od kada sam postao član Visokog saveta sudstva nema ko me nije zvao te za ovog sudiju, te za nekog drugog. Ja to ne ne radim i nemojte da me bilo ko zove