Šest njegovih naslednika osvojilo duplo manje trofeja od njega: Kakva je to bila "Radonjićeva Zvezda?" i može li "sinonim za čuda" da se ponovi? Stvaranje igrača, od "povratka u život" do NBA asova Naslednici i nova era

Rečenica "Iako bi navijači želeli da Dejan Radonjić bude trener Crvene zvezde celog života, morao je da dođe i taj dan za rastajanje", sada je već davna prošlost, a od danas je Radonjić i Zvezdina budućnost, jer se u nju vraća.

Samo... kakva je to bila Zvezda kad je on prošli put bio na kormilu ekipe i može li to da se ponovi? Iza trofejnog stručnjaka ostali su uspesi za istoriju, a kada je posle četiri i po godine od 13. aprila 2013, kada je stigao na Mali Kalemgdan, obelodanjeno da on više neće sedeti na klupi Crvene zvezde, to je zabolelo armiju navijača više nego odlazak bilo kog od sedam tada preostalih igrača. Skandirali su "Radonji" kao što dugo nisu nikome, obožavali ga, plakali