Zabrana kretanja na zapadu Slovenije

LJUBLJANA - Vlada Slovenije donela je odluku da i nakon Božića zabrani kretanje među opštinama regiona na zapadu zemlje.

Dosadašnja dozvola za kretanje u tom delu Slovenije bila je na snazi zbog privremenog odobrenja za rad nekih prodavnica i uslužnih delatnosti, ali će ono biti ukinuto od danas do 4. januara. Slovenačka vlada je prethodno saopštila da će kretanje Slovenijom biti dozvoljeno od danas u podne do 20 časova 25. decembra, na Božić, prenosi STA. Ukoliko se epidemiološka situacije ne pogorša, slične mere važiće i za Novu godinu, ali će policijski čas od 21.00 do 6.00