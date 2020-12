Naoblačenje, kiša i pad temperature

N1 Info pre 5 sati | Beta

U Srbiji se danas očekuje naoblačenje sa kišom i padom temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče i u toku noći na planinama će kiša preći u sneg. Duvaće umeren vetar, na severu i planinama povremeno jak jugozapadni, a tokom dana u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od jedan na jugu i istoku do sedam na severu i zapadu, a najviša dnevna od osam na severu i zapadu do 14 stepeni na jugu i istoku. U Beogradu će biti oblačno i hladnije vreme, povremeno sa kišom. Dnevna temperatura biće od osam do 10 stepeni.