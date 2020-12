Vučić najavljuje otvaranje obnovljenog krila Infektivne, Lončar nove vakcine

N1 Info pre 2 sata | N1 Beograd

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da misli da mogu u roku od sedam, osam dana da otvore obnovljeni prvi blok Infektivne klinike, koji je počeo da se rekonstruiše pre nego što je započela epidemija koronavirusa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naveo je da će novi kontingent vakcina stići 4. januara, pa 11.

Izvor: Tanjug "Blizu smo da za sedam, osam dana otvorimo to novoobnovljeno krilo Infektivne klinike, sa oko 100 ležaja, to je ogromna pomoć za Beograd", rekao je Vučić, koji je dočekao donaciju medicinske opreme iz UAE na aerodromu u Batajnici. Ministar Zlatibor Lončar je rekao da će novi kontingent Fajzerovih vakcina stići 4. pa 11. januara, "na nedelju dana", tako da će, prema njegovim rečima, u narednom periodu stići više od 60.000 doza. Rekao je da je to