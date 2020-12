Meksiko započeo vakcinaciju, Netanjahu predviđa kraj epidemije u Izraelu za nekoliko nedelja

RTS pre 3 minuta

Koronavirusom je širom sveta zaraženo više od 79 miliona ljudi, a do sada je od posledica infekcije preminulo 1.750.000. Oporavilo se 56 miliona inficiranih.

15:47 Južna Afrika potvrdila 14.305 novih slučajeva, najviše do sad U Južnoj Africi je od poslednjeg preseka registrovano 14.305 novih slučajeva koronavirusa, najviše u jednom danu do sada. Trenutno nema naznaka da se pandemija bliži vrhuncu, dok situacija preti da dovede do kolapsa zdravstvenog sistema, uz mnogo infektivniji soj virusa koji je dominantan u zemlji, tvrde eksperti. Južna Afrika je do danas zabaležila 968.563 slučajeva kovid-19, uključujući 25.983