"Protestovaćemo ako bude daljeg popuštanja mera": Dr Kon oštro o novim zabranama za Novu godinu: Mi lekari smo protiv bilo kakvog dočeka

Blic pre 5 sati | A.J.K.

"Protest podrazumeva da smo spremni da jasno pokažemo da smo protiv bilo kakavog organizovanja dočeka jer to može samo da pogoršava situaciju.

Pogotovo sada kada su nam bolnice pune. Kriva jeste sada da je malo u padu, ali daleko je to od dobrog. Mi iz Kriznog štaba moramo biti jasni i kažem da smo protiv bilo kakvog dočeka", rekao je danas epidemiolog Predrag Kon. On je za tv Nova rekao da ako govorimo o ovom vikendu mediccinski deo Kriznog štaba je bio protiv otvaranja tržnih centara. - Ali sa druge strane, ako se poštuju mere kada idu u tržne centre da kupuju poklone može doći do manjeg zaražavanja.