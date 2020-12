Danas sneg u Srbiji, na planinama i do 25 santimetara

N1 Info pre 2 sata | Beta

Meteorolozi očekuju da danas u jugozapadnoj Srbiji u nižim predelima napada od pet do 15 santimetara snega, a u višim od 15 do 25, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većem delu Srbije danas će u nižim predelima padati kiša koja će tokom dana uz pad temperature preći u susnežicu i sneg. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, na severu i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od nule do pet stepeni, najviša dnevna od dva stepena do šest stepeni, a popodne u osetnijem padu. I u Beogradu će danas povremeno padati kiša i susnežica, a uveče u pojedinim krajevima i slab sneg. Uveče i tokom noći u višim