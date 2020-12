Brejdi piše istoriju Tampa Beja

Nova pre 3 sata | Autor:Strahinja Nikolić

Tampa Bej Bakanirsi zaigraće u borbi za šampionski prsten i trofej Vinsa Lombardija po prvi put nakon 13 godina, i to zahvaljujući Tomu Brejdiju.

Brejdi je stigao pred početak sezone nakon 19 sezona u Nju Ingland Pejtriotsima, i već u svojoj prvoj u dresu tima sa Floride obezbedio doigravanje. I to kako! Bila je potrebna pobeda Baksima protiv Detroita, i do nje su stigli na više nego dominantan način – savladali su Lajonse 47:7, a Brejdi je bacio loptu za 348 jardi, uz četiri tačdauna i bez presečenih pasova, čime je postavio novi rekord kluba. Brejdi je ujedno došao i do 12. uzastopne sezone u kojoj će