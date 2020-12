Ministar Stefanović: Primiću istu vakcinu protiv korone kao i vojnici Srbije

Večernje novosti pre 5 sati | Tanjug

MINISTAR odbrane Nebojša Stefanović izjavio je danas da će primiti istu vakcinu protiv korona virusa koju budu primili i pripadnici Vojske Srbije i dodao da će se vakcinacija vojske sprovesti po redosledu koji odredi zdravstveni deo Kriznog štaba.

Stefanović je na TV Prva naveo da primanjem iste vakcine kao i ostali pripadnici VS želi da pokaže da apsolutno podržava vakcinaciju i da veruje da je ta vakcina dobra, kao i da je to stvar zajedništva i zajedničke borbe da se što pre iskoreni bolest. Prema nejgovim rečima, još uvek se ne zna kada će vojnici u Srbiji biti vakcinisani, a to zavisi od procene zdravstvenog dela Kriznog štaba. - Sada se vakcinišu naši najstariji sugrađani, a dalje će se vakcinacija