Kraj drame u Novom Sadu: Savladan muškarac koji je pretio skokom sa trećeg sprata, ubo se u vrat pa hitno prevezen u bolnicu

Kurir pre 9 sati

I. K. (43) iz Novog Sada, pokušao je danas da izvrši samoubistvo u Novom Sadu. Naime, on se u prepodnevnim satima zaključao u stanu, izašao na terasu svog stana, nanosivši sebi povrede nožem i navodno preteći da ce da skoči sa trećeg sprata. Novosadska policija došla je po prijavi komšija koji su videli šta radi. Angažovan je policijski pregovarač. On je u jednom trenutku ušao u stan, kada je policija ušla, on je bio u kuhinji i videvši ih ubo sebe u vrat nožem.