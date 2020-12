Najveća sramota u istoriji NBA: Klipersi postigli 27 poena u poluvremenu, gube sa čak 50 poena razlike (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

KOŠARKAŠI Los Anđeles Klipersa odigrali su jedno od najgorih poluvremena u istoriji košarke.

Klipersi, koji važe za jednog od glavnih favorita za titulu, na poluvremenu utakmice sa Dalas Maveriksima gubili su rezultatom 77:27. Da, gubili su 50 razlike – na poluvremenu! Klipersi su time oborili rekord kao ekipa koja je izgubila sa najvećom razlikom u istoriji NBA lige, od kada je uvedeno merenje vremena za napad. Mavs 77, Clippers 27 at the half. Per @ESPNStatsInfo, that's the biggest halftime deficit in an NBA game during the shot-clock era, which started