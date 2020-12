Napadnuta američka vojska! Konvoj presekla jaka eksplozija, pojavio se novi neprijatelj na Bliskom istoku (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online/Đ. M.

KONVOJ američke koalicije u iračkoj provinciji Vavilon je danas zatresla jaka eksplozija, a za sada nema podataka o gubicima.

Izvori iz iračkih snaga bezbednosti su rekli za Alsumariju da je eksplodirala improvizovana eksplozivna naprava, prenosi Saut front. Prema informacijama koje su se pojavile na telegram kanalima lokalnih militantnih frakcija, odgovornost za napad je preuzela novoformirana frakcija "Šarijat Kasim al-Džabarin" (Jedinica razbijača titana). BREAKING NEWS: "MASSIVE EXPLOSION ROCKED U.S.-LED COALITION SUPPLY CONVOY IN IRAQ’S BABYLON" No fatalities reported. According to