Jokića pitali šta misli o rekordu, on zevnuo! Urnebesna reakcija srpskog centra na nestvarnu partiju! (video)

Mondo pre 3 sata | Nikola Lalović

Nikola Jokić je zaista jedinstven u svakom smislu. Cela NBA liga se divi partiji Nikole Jokića u meču sa Hjustonom, pošto je srpski centar uspeo da dođe do učinka koji nije imao nijedan centar već 52 godine! On je upisao neverovatan tripl-dabl protiv Hjustona, a posebno je impresivno bilo što je imao 18 asistencija! Još od Vilta Čembrlena 1958. godine nijednom centru to nije pošlo za rukom, a posle ove utakmice popularni "Džoker" je još jednom pokazao neverovatan