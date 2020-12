Rasvetljeno razbojništvo kod Kučeva: Maskirani lopov sa lažnim pištoljem odgurnuo radnicu i opljačkao menjačnicu

Blic pre 2 sata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu rasvetlili su razbojništvo u jednoj menjačnici u Rabrovu kod Kučeva i uhapsili V.

M. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo, saopšteno je večeras iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako se sumnja, on je 26. decembra ove godine, maskiran i uz pretnju replikom pištolja, odgurnuo radnicu u menjačnici i ukrao oko 5.000 evra i 133.000 dinara. D. M. je veći deo ukradenog novca sakrio u garaži, dok je deo potrošio za lične potrebe. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti