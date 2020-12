Oblačno, kišovito i toplo – u četvrtak pad temperature

RTS pre 2 sata

Danas oblačno mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Više padavina na jugozapadu, na jugoistoku više sunca. Vetar će do kraja dana oslabiti.

Najviša temperatura 11 do 18 stepeni, u Timočkoj Krajini hladnije. Između oblaka, vetra i kiše, proviriće i sunce. U Beogradu 15 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno, mestimično kiša, sneg u višim planinskim predelima. Vetar slab i umeren u skretanju na zapadni i severozapadni, osim na jugu zemlje gde će duvati južni. Najniža temperatura od 3 do 8, najviša od 6 do stepeni. Za petak se prognozira postepen prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren