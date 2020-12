Evrokup - Šta dalje? Grupe, termini, ko se sa kim ukršta u četvrtfinalu...

Sportske.net pre 4 sati | Sportske.net

Nema duge pauze, Top 16 je već pred vratima, ali prva faza još nije završena.

Košarkaši Partizana večeras su pobedom nad Venecijom u gostima (79:59) kompletirali učešće u prvoj fazi Evrokupa sa ukupno šest trijumfa i četiri poraza, što im je bilo dovoljno za osvajanje četvrtog mesta u grupi. To praktično znači da će Partizan nastaviti takmičenje u Top 16 fazi, i to u Grupi F, zajedno sa francuskim Metropolitanom Levaloa, ruskom Lokomotivom Kubanj i italijanskim Trentom. Ova faza takmičenja počinje 13. januara i trajaće do 10. marta naredne