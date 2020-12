"Želim da pišem zvezdinu: Istoriju!" Dejan Stanković analizirao prvu godinu na klupi Crvene zvezde: Pomeramo granice i podižemo lestvicu

Blic sport pre 35 minuta

Godina na izmaku bila je uspešna za , a jedan od najzaslužnijih za to je šef stručnog štaba kluba iz Ljutice Bogdana, .

Prisetio se Stanković kako je sve to izgledalo pre godinu dana kada se vratio u klub, u kom je ponikao, ali ne kao igrač, već kao trener. - Ova godina je bila veoma izazovna za mene. Debitovao sam kao trener i to u klubu za koji navijam. Sklop situacije i momenata me je doveo na „Marakanu“ da sa velikim zadovoljstvom i ogrmonom podrškom kluba upoznam predivne fudbalere koje treniram i sa njima sarađujem kroz čitavu godinu. Nije bilo lako za jednog „početnika“.