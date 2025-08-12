Nema kapitena, nema problema – šansa za Milsona i Babiku i Šerifova stotka!

Crvena zvezda odradila je veliki deo posla u Poznanju pre nedelju dana i sada je očekuje da u grotlu Marakane u revanšu protiv Leha (3:1 prvi meč) udari pečat na plasman u plej-of Lige šampiona. Vladan Milojević vrlo dobro zna sa kojih 11 će na teren, a ono što je sigurno jeste da neće biti povređenog kapitena Mirka Ivanića.

Rovit je i Marko Arnautović, koji će šansu vrebati s klupe, s tim što postoji verovatnoća da je ne dobije, jer niko u crveno-belom taboru ne želi da rizikuje da se lakša povreda pogorša. Nema ni Nemanje Radonjića sa kojim je slična situacija, pa se tako nametnulo da starteri budu Felisio Milson i Šavi Babika. Novajlija iz Tuluza imaće priliku za prvi evropski start posle dve godine i biće to prilika da pokaže Milojeviću i Zvezdi da mogu da računaju na njega.