Nema kapitena, nema problema – šansa za Milsona i Babiku i Šerifova stotka!

Sputnik pre 4 sati
Nema kapitena, nema problema – šansa za Milsona i Babiku i Šerifova stotka!

Crvena zvezda odradila je veliki deo posla u Poznanju pre nedelju dana i sada je očekuje da u grotlu Marakane u revanšu protiv Leha (3:1 prvi meč) udari pečat na plasman u plej-of Lige šampiona. Vladan Milojević vrlo dobro zna sa kojih 11 će na teren, a ono što je sigurno jeste da neće biti povređenog kapitena Mirka Ivanića.

Rovit je i Marko Arnautović, koji će šansu vrebati s klupe, s tim što postoji verovatnoća da je ne dobije, jer niko u crveno-belom taboru ne želi da rizikuje da se lakša povreda pogorša. Nema ni Nemanje Radonjića sa kojim je slična situacija, pa se tako nametnulo da starteri budu Felisio Milson i Šavi Babika. Novajlija iz Tuluza imaće priliku za prvi evropski start posle dve godine i biće to prilika da pokaže Milojeviću i Zvezdi da mogu da računaju na njega.
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Poljski huligani stigli U Beograd, ali ne samo lehovi! Burno pred Zvezdinu borbu za Ligu šampiona!

Poljski huligani stigli U Beograd, ali ne samo lehovi! Burno pred Zvezdinu borbu za Ligu šampiona!

Večernje novosti pre 8 minuta
Zvezda brani dva gola prednosti protiv Leha, plej-of nadohvat ruke (RTS 1, 21.00)

Zvezda brani dva gola prednosti protiv Leha, plej-of nadohvat ruke (RTS 1, 21.00)

RTS pre 2 sata
Zvezda završava posao i pumpa mišiće za plej-of

Zvezda završava posao i pumpa mišiće za plej-of

Sport klub pre 1 sat
Da li je Mateus kriv? Bivši golman Zvezde objasnio (VIDEO)

Da li je Mateus kriv? Bivši golman Zvezde objasnio (VIDEO)

Sport klub pre 2 sata
Dosad nezabeležno: Zvezda objavila taktiku za revanš sa Lehom!

Dosad nezabeležno: Zvezda objavila taktiku za revanš sa Lehom!

Večernje novosti pre 2 sata
Fudbaleri Leha šetaju Beogradom pred meč sa Zvezdom, i to u jednom od najokorelijih krajeva Delija

Fudbaleri Leha šetaju Beogradom pred meč sa Zvezdom, i to u jednom od najokorelijih krajeva Delija

Telegraf pre 2 sata
Zašto će Zvezda navijati da Malme izbaci Kopenhagen?

Zašto će Zvezda navijati da Malme izbaci Kopenhagen?

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaNECMarakanaVladan Milojevićfk crvena zvezdasport

Sport, najnovije vesti »

Engleskom sudiji dvomesečna suspenzija zbog pogrdnih komentara upućenih Klopu

Engleskom sudiji dvomesečna suspenzija zbog pogrdnih komentara upućenih Klopu

Danas pre 13 minuta
Pronađen je mrtav u krevetu svoje ljubavnice! Istina o njegovoj misterioznoj smrti skrivana je punih 30 godina!

Pronađen je mrtav u krevetu svoje ljubavnice! Istina o njegovoj misterioznoj smrti skrivana je punih 30 godina!

Kurir pre 3 minuta
I dobitnik nagrade za najbolje lomljenje reketa ove godine je…

I dobitnik nagrade za najbolje lomljenje reketa ove godine je…

Sport klub pre 3 minuta
Trojica mladih fudbalera potpisali nove ugovore sa Partizanom

Trojica mladih fudbalera potpisali nove ugovore sa Partizanom

RTS pre 8 minuta
"Ne vidi se da su Zvezda i Partizan srpski klubovi": Karadžić kritikuje, smetaju mu dve stvari

"Ne vidi se da su Zvezda i Partizan srpski klubovi": Karadžić kritikuje, smetaju mu dve stvari

Mondo pre 17 minuta