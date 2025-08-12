Zvezda završava posao i pumpa mišiće za plej-of

Prošlo je vreme stresnih noći na Marakani u terminu trećeg kvalifikacionog kola za UEFA takmičenja, kvalitet Zvezdinog tima u odnosu na rivale u toj fazi omogućava uživanje i igračima i publici.

Crvena zvezda je u Poljskoj završila veći deo posle protiv Leha, stvorila pobedom od 3:1 uslove za miran revanš na pretposlednjoj stanici ka Ligi šampiona (21.00). Doza opreza je uvek potrebna i trener Milojević insistira na tome, ali čista fudbalska realnost kaže da se o svemu pita Crvena zvezda i da bi ovo trebalo da bude baš lepo veče za ekipu i publiku, pumpanje mišića za poslednji kvalifikacioni stepenik. Navijači prate ritam ekipe i po prodaji ulaznica uoči