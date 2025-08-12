Zvezda brani dva gola prednosti protiv Leha, plej-of nadohvat ruke (RTS 1, 21.00)

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Leh iz Poznanja u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 21.00 uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a, a najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Posle velike pobede u Poljskoj, do koje se došlo nakon neubedljive igre u prvom poluvremenu, Zvezda ima mnogo veće šanse za plasman u plej-of. Crveno-beli su pokazali da su trenutno ipak kvalitetniji rival, a novu priliku da to potvrde imaće pred prepunim tribinama stadiona "Rajko Mitić". Leh međutim ima svoje adute, a moraće i da se uzdaju i u Zvezdine dosadašnje rezultate u trećoj rundi, koja je često predstavljala kamen spoticanja za srpskog šampiona. S obzirom