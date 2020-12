Sahranjena devojčica Laura (13), najmlađa žrtva zemljotresa

Nova pre 1 sat | Autor:Jutarnji list

U 14 sati na groblju u Petrinji sahranjena je devojčica Laura Cvijić, 13-godišnjakinja koja je izgubila život u katastrofalnom zemljotresu koji je u utorak pogodio Hrvatsku.

Na gradskom groblju devojčicu je ispratilo oko sto ljudi, koji su i sami pogođeni razornom nepogodom. Bol na licima okupljenih ne može se opisati. Oko sto meštana došlo je da isprati žrtvu neviđene prirodne nepogode, a članovi porodice bili su skrhani. Mnogi nisu uspeli da suzdrže suze. tw//earthquake, death – – – – – – in Croatia, mother is screaming as she finds her dead child pic.twitter.com/xLfCEWrWJt — kat ♡'s ju (@katyonmoon) December 29, 2020 Laura Cvijić je