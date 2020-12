Vakcinacija na račun države: Rusija za imunizaciju građana protiv virusa korona izdvaja ogromnu sumu novca

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

PREDVIĐA se da će vakcinacija u Rusiji protiv KOVID 19 koštati ovu državu između 75 i 100 milijardi rubalja ili oko milijardu evra, saopšteno je iz ruskog ministarstva finansija.

- U narednih godinu dana suočićemo se sa novim izdacima koji nisu predviđeni u budžetu, posebno sa vakcinacijom stanovništva, resursi za to su ogromni, a troškovi mogu biti od 75 do 100 milijardi rubalja. Sve zavisi kako će krenuti vakcinacija, koliko će ljudi biti zainteresovano za vakcinaciju. Sve će biti besplatno i na račun države", izjavio je danas ministar finansija Anton Siluanov televiziji "Rusija 24" - prenosi TASS. Rusija će do kraja ove godine pustiti u