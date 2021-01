Ovoliko mrtvih nisam imao u karijeri: Pogodilo me što su sve mladi! Ispovest tužioca zaduženog za slučaj 8 otrovanih tinejdžera

Kurir pre 2 sata

Borislav Čuljak, dežurni tužilac Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona od jutros je u Mostaru, gde je u Gradskoj mrtvačnici Bijeli Brijeg, prisustvovao obdukciji tela tragično preminulih osmoro mladih iz Posušja, koje obavlja dr Dražen Damjanuk, specijalista sudske medicine.

Tužilac Čuljak je izuzetno potresen ovom nezapamćenom tragedijom. Kako je istakao, za 37 godina karijere nije imao ovakav slučaj. - Imao sam svakakvih slučajeva, ali ovakav, sa ovolikim brojem mrtvih, nisam imao. Posebno me pogodilo to što je reč o mladim osobama, o 19-godišnjacima - naveo je on. Ispred mrtvačnice danas nije bilo članova porodica tragično preminulih. Kako je rečeno, tela osmoro mladih će porodicama biti predata nakon što se obavi obdukcija svih