Janković: Pritisak popušta, ali nema mesta opuštanju

BEOGRAD - Imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković kaže da se smanjuje broj novozaraženih koronom, ali da se ne može govoriti o osetnijem poboljšanju dok su kovid bolnice pune.

On kaže da je pritisak na zdravstveni sisem primetno popustio, ali da to ne sme da nas navede da se sada opustimo. ''To što su manji brojevi nego prethodnih nedelja jeste povoljno, ali to je jednim delom efekat praznika, jer se ljudi ređe odlučuju da odu kod lekara i zato je manje testiranja'', rekao je Janković za TV Pink. Dodao je da je važan parametar to što se beleži manji pad u broju hospitalizovanih. ''To je veoma bitan podatak, zato što kada počne da se