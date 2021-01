Policija rasturila ilegalnu žurku kod Barselone

Danas pre 7 sati | Piše: Beta

Katalonska policija je danas u blizini Barselone rasturila rejv žurku koja je povodom Nove godine trajala 40 sati, a na njoj je bilo oko 300 ljudi.

„Procesuiraćemo organizatore i sve učesnike“, napisala je na Tviteru lokalna policija i navela da je kazna za učesnike do 3.000 evra. Žurka je organizovana u hangaru, na oko 30 kilometara severoistočno od Barselone. „Trojica organizatora su uhapšena i narednih sati će biti izvedeni pred sudiju“, dodaje policija i precizira da bi oni mogli da budu kažnjeni do 600.000 evra. Na snimcima do kojih je došla agencija Frans pres, vide se mladi kako bez zaštitnih maski i ne