Novi zemljotres mu dotukao kuću: Otac troje dece jutros ostao bez krova nad glavom, pomoć sporo stiže

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

JUTROŠNjI zemljotres od 4,2 po Rihteru, koji je pogodio ranije već razoreno područje Hrvatske, napravio je nove štete na razrušenim objektima, a nekoliko dana nakon najjačeg udara još uvek ima područja i stradalih do kojih pomoć nije i ne može da dopre.

To je izavila zamenica gradonačelnika Gline Branka Bakšić Mitić, koja je govoreći o stanju na terenu rekla da joj je otac troje dece rekao da mu je taj potres srušio i ono malo zidova što je bilo ostalo. Foto: Фото: ЕПА POGLEDAJ GALERIJU - Ima još ljudi do kojih niko nije došao, međutim, do njih se ne može dopremiti ni kamp-kućica ni ništa, jer do njih nema puta - kazala je dogradonačelnica Gline. Istakla je da su ugroženima sada potrebne gumene čizme, kabanice,