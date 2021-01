Danas razvedravanje, a uveče stiže novo naoblačenje, do 12 stepeni

Blic pre 2 sata

U Srbiji se danas ujutru u nižim predelima očekuje magla ili niska oblačnost, a slaba kiša se još samo ponegde očekuje u Banatu, na istoku i jugoistoku Srbije.

Pre podne postepeno razvedravanje, sredinom dana i posle podne pretežno sunčano, osim na severu Vojvodine i po pojedinim kotlinama i dolinama reka gde će se oblačno vreme duže zadržati. U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano tokom celog dana. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -2 do 6 C, najviša dnevna od 7 do 12 C. Tokom večeri i noći novo naoblačenje, mestimično sa kišom u zapadnim delovima Srbije, saopštio je