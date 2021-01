Uhapšen vozač „audija“ koji je usmrtio dvoje pešaka u Nišu

N1 Info pre 30 minuta | Autor:Milan Stojanović, Beta

Policija je saopštila da je uhapšen dvadesetogodišnji N.S. iz Beograda koji je bio za volanom "audija", izazvao nesreću na Bulevaru Medijana u Nišu u ponedeljak uveče i usmrtio dvoje pešaka.

Sumnja se da je on upravljajući automobilom udario dvanaestogodišnje dete koje je od zadobijenih povreda preminulo na licu mesta i četrdesetosmogodišnjeg muškarca koji je prevezen u Klinički centar Niš gde je podlegao povredama. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu. Očevici nesreće govore da se vozilo kretalo velikom brzinom iz pravca „Stop šopa“ ka DIS-u,