"Opasnost od narušavanja javnog reda i mira": Apel građanima Crne Gore: Badnji dan i Božić provedite u krugu porodice

Blic pre 4 sati

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović apelovao je na građane da Badnji dan i Božić provedu u krugu porodice, poštujući zdravstvene mere.

On je naveo da postoji opasnost da sutra bude narušen javni red i mir, ali da se nada da do toga neće doći i da državni organi rade sve što je u njihovoj nadležnosti da to spreče. "Objektivno jedna usijana glava može da situaciju zakomplikuje, poremeti i da se desi nešto nakon čega teško da ima povratka", rekao je Sekulović za TV "Vijesti". On je istakao da je u ovom trenutku koordinacija bezbednosnih službi na zavidnom nivou i da nema razloga za paniku ili