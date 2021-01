Novi jak potres kod Petrinje u Hrvatskoj, oštećeni objekti, nema podataka o stradalima /video/

Sputnik pre 1 sat

Novi jak potres osetio se oko 18 sati na području Petrinje, u centralnoj Hrvatskoj, i trajao 10-ak sekundi.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar je prvo javio da je bio magnitude 5.3 po Rihteru, a naknadno su objavili da je magnituda ipak 5.0. Epicentar je, prema prvim podacima, bio oko 45 kilometara jugoistočno od Zagreba, na području Petrinje, prenosi Indeks.hr. M5.0 #earthquake ( #potres) strikes 49 km SE of Zagreb - Centar ( #Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/5dyRICKXhp — EMSC (@LastQuake) January 6, 2021 U novom potresu kod