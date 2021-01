Tviter blokirao Trampa 1. Put: Društvene mreže uklonile video predsednika SAD zbog tvrdnje o krađi izbora!

Kurir pre 57 minuta

Društvena mreža Tviter noćas je prvi put blokirala nalog odlazećeg predsednika SAD Donalda Trampa i zatražila od njega da ukloni objave u kojima opravdava nasilje, zapretivši mu trajnom suspenzijom.

Prethodno su i Tviter i Fejsbuk uklonili Trampovu kratku video poruku u kojoj je pristalice koje su sinoć upale u Kongres SAD pozvao da idu kući, ali i ponovio lažne tvrdnje o prevari na predsedničkim izborima. Jutjub je takođe saopštio da je uklonio sporni Trampov video klip zbog širenja lažnih tvrdnji o raširenoj izbornoj prevari, ali je kopiju tog snimka bilo moguće lako pronaći i nakon toga.