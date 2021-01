Bajden: To nisu bili demonstranti već besna rulja, teroristi

Nova pre 1 sat | Autor:Branka Vujnović

Džo Bajden budući predsednik Sjedinjenih Država, jučerašnji napad na Kongres proglasio je "jednim od najmračnijih dana u američkoj istoriji“ i napadom na američke slobode i vrednosti. "Voleo bih da kažem da to nismo očekivali, ali budimo realni, to nije tačno.

Očekivali smo ovo", rekao je novoizabrani predsednik. “Ne, nije to bio nered. Bio je haos, a ti ljudi nisu bili demonstranti, već besna rulja, domaći teroristi”, rekao je Bajden, koji nije birao reči kada je govorio o Donaldu Trampu. President-elect Joe Biden says 'no one can tell me, if it had been a Black Lives Matter protest yesterday, they wouldn't have been treated very differently to the mob of thugs that stormed the Capitol yesterday' and adds 'it is