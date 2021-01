Još jedan jak zemljotres u Hrvatskoj

Nova pre 46 minuta | Autor:Marko Radonjić

Hrvatsku je večeras oko 18.25 sati pogodio novi zemljotres.

Kako javlja Večernji, prema podacima EMSC-a, magnituda zemljotresa bila je 3.9, a epicentar je bio 4 kilometra jugozapadno od Siska. #Earthquake ( #potres) possibly felt 1 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/9M6SJMmf2Z — EMSC (@LastQuake) January 7, 2021 Kako saznaje Večernji od lokalnog stanovništva, potres se snažno osetio i trajao je desetak sekundi. Razorni zemljotres pogodio je Hrvatsku u utorak 29. decembra. On je