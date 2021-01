(Uživo) Neredi u Vašingtonu: Tramp izdao naređenje, vojska kreće na Kapitol, Bajden se obraća naciji (foto)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Sednica povodom revizije izbornih rezultata u Senatu SAD obustavljena je, a pristalice Trampa sve više nadiru ka zgradi. Policija Kapitola kaže da demonstranti ulaze u područje rotonde, piše Sputnjik internešenel.

JEZIVA PORUKA NA STOLU NENSI PELOSI: Demonstranti upali u njen kabinet pa ostavili poruku - Mi se nećemo predati (WE WILL NOT BACK DOWN) - piše na poruci. Više o tome možete pročitati u vesti KLIKOM OVDE! SLIKE UŽASA OBILAZE SVET: Političari u Kapitol Hilu se od demonstranata kriju ispod klupa Više o tome možete pročitati u vesti KLIKOM OVDE! VOJSKA DIŽE HELIKOPTERE: Nekoliko letelica npustilo bazu PONOVO SE OGLASIO DONALD TRAMP: Poziva pristalice da idu kući On je