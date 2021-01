Jedna od najpoznatijih seizmologa na svetu: Hrvati, očekujte potrese još dugo

Blic pre 13 minuta

Profesor Lusi Džons, jedna od najpoznatijih seizmologa na svetu, rekla je da je hrvatski građani mogu da očekuju da će se zemlja tresti još dugo.

Iako je nemoguće predvideti sa sigurnošću kada će se zemljotres dogoditi, prema naučnim saznajima i analizama, jedan aspekt nije slučajan a to su naknadni potresi. - Oko pet do deset odsto naknadnih zemljotresa su snažniji od prvog, odnosno, u pet odsto slučajeva naknadni potres je snažniji od prvog, a to je Hrvatska imala. Tako da sad znamo da će se u Hrvatskoj događati zemljotresi i možete ih očekivati još dosta dugo - rekla je Džons za TV RTL. Ona je rekla da